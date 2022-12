"X Factor", la cantante Beatrice Quinta entra in metropolitana e si spoglia nuda. Il video

È stata una delle protagoniste indiscusse dell'edizione di X Factor che si è conclusa da pochi giorni. Beatrice Quinta anche se non ha vinto, i vincitori sono stati i Santi Francesi, con le canzoni, lo stile e il modo di stare sul palco (ma anche in casetta) ha conquistato una grande fetta di pubblico e infatti anche su Instagram vanta più di 100mila follower.

Oggi ha pubblicato sulla sua pagina social un video - che in poco meno di un'ora ha già oltre 50mila visualizzazioni - con un estratto della sua canzone Se$$o, presentata anche al talent di Sky, e destinata a diventare un suo tormentone. Nel video si vede Beatrice con un paio di stivali azzurri fino al ginocchio, occhiali da sole neri e una pellicciotta fucsia con il colletto nero. La cantautrice stava camminando sul binario della metropolitana a Milano e quando arriva il treno si volta verso la telecamera, si apre la pelliccia e la lascia cadere a terra. Sotto era completamente nuda e così ha mostrato, anche se il video è stato pixelato, le sue beltà.

"Io che prendo la metro e vengo da te" ha scritto come didascalia del reel che è anche un verso della canzone. Durante il programma ha fatto particolarmente scalpore la quasi dichiarazione d'amore di Rkomi, uno dei giudici di X Factor, in cui chiedeva a Beatrice se fosse interessata a lui e a intraprendere una conoscenza. La concorrente lo aveva rimandato al mittente, sottolineando che fosse meglio aspettare la fine del programma: per questo motivo sono molti i commenti al reel in cui Rkomi viene citato. "Rkomi è stato appena ricoverato in terapia intensiva per attacco di cuore" e ancora "Rkomi che vede il video" con tanto di emoticon dei due occhi sbarrati e di un termometro.

Clicca se non visualizzi correttamente il video