Beatrice Valli in dolce attesa: arriva la conferma

Quarto bebè in arrivo per Beatrice Valli? Nei giorni scorsi è impazzato il gossip dopo che l’influencer ha mostrato un pancino sospetto durante la presentazione della sua capsule collection Blessed Collection di Pure Lei. Dopo illazioni, rumors e smentite è arrivata la conferma: l’influencer ed il marito Marco Fantini sarebbero in dolce attesa.

La conferma della gravidanza

La comprova della gravidanza è arrivata dalla pagina di gossip “The Pipol Gossip”. Beatrice e Fantini hanno presenziato alla prima puntata serale di X-Factor e come durante la presentazione di Pure Lei, la 27enne ha mostrato una dolce rotondità sul ventre. La Valli per l’occasione ha scelto un abito camouflage attillato, che ha ben messo in evidenza il pancino sospetto.

Pare che l’ex volto di “Uomini e Donne” ed il marito durante la serata abbiano raccontato ai presenti del bebè in arrivo, confermando le voci circolate nei giorni scorsi: “Questa sera si è presentata al fianco del marito Marco Fantini nel backstage della prima puntata serale di X-Factor con il pancino in vista! Noi di Pipol c’eravamo e possiamo confermare la news relativa alla nuova dolce attesa”, si legge su “The Pipol Gossip”. Si tratterebbe del quarto figlio per la Valli, dopo Alessandro, avuto insieme all’ex compagno Alessandro Bovi, e Azzurra e Bianca, nate dall’amore con Marco Fantini.

Tutta colpa del lattosio?

Dopo i rumors intorno alla quarta gravidanza Beatrice aveva smentito la notizia con ironia, imputando la colpa del gonfiore al ventre al lattosio. La Valli ha postato una sua immagine con la pancia in vista, fasciata dall’aderente abito fucsia scelto per la presentazione di Pure Lei, aggiungendo una didascalia sibillina : “Tutta colpa del lattosio”, ha scritto la moglie di Marco Fantini. Sarebbe quindi l’intolleranza dell’influencer ad averle gonfiato la pancia e non un neonato in arrivo. I fan tuttavia non ci stanno e fanno notare che quel gonfiore generoso non sarebbe imputabile al lattosio. Ora arriva la conferma della pagina, non resta che attendere il dolce annuncio di Beatrice ed il suo Marco.