Beatrice Valli sbotta dopo una domanda sulla sorella Ludovica: "Ecco perché evito di parlarne"

Uno spot pubblicitario degli anni '90, rese celebre in Italia il modello Raz Degan che divenne un'icona per aver pronuciato queste 3 parole: "Sono fatti miei". Frase che è stata replicata da molti e che in questo momento sembra essere la giusta sintesi del pensiero di Beatrice Valli sulla querelle innescata sui social e che vede protagoniste lei e le sue sorelle, in particolare Ludovica.

Dopo che Eleonora ha parlato del suo passato e della sua famiglia con i followers, svelando alcune dinamiche sul legame con le sorelle Beatrice e Ludovica, questa volta ad intervenire è stata la futura signora Fantini.

Dacchè il pubblico le ha scoperte, grazie al programma Uomini e donne, ha sempre messo in discussione il legame tra Beatrice e Ludovica. All'inizio sembrava esserci un'antipatia tra le due in quanto la più piccola delle sorelle Valli aveva "copiato" il percorso di Beatrice a Uomini e donne diventando prima tronista a poca distanza dalla scelta di Marco Fantini e poi influencer come Bea.

Ad alimentare queste insinuazioni c'era il fatto che entrambe le dirette interessate si mostravano restie a parlare delle dinamiche famigliari se non che negli ultimi mesi il tema è tornato ad essere al centro della scena con Ludovica che rispondendo ai followers ha glissato a Beatrice ed Eleonora che indora la pillola.

Manca solo Beatrice che è intervenuta nelle scorse ore sull'argomento, attraverso le Ig stories. A domanda: "Eviti di parlare di tua sorella Ludovica" lei ha risposto così: Vero! E volete sapere il perchè??? Perchè la gente vede del marcio in tutto e giudica. Si permertte di parlare di cose che non sanno, quindi preferisco certe cose tenerle per me. Proteggendo quella che sono io e quella che la nostra famiglia è! Basta".