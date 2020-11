Beatrice Valli preoccupata per la figlia Azzurra: "Da due mesi sta male, non ne veniamo fuori"

Sono giorni di grande apprensione per la influencer Beatrice Valli. L'ex corteggiatrice di Uomini e donne, ha manifestato ai suoi followers una certa preoccupazione circa i problemi di salute della piccola Azzurra, nata dalla relazione con l'ex tronista Marco Fantini. "Abbiamo fatto degli accertamenti a torace e polmoni e gli esami hanno rilevato una broncopolmonite in atto al polmone destro", queste le parole della giovane mamma.

"Da due settimane abbiamo iniziato una cura ma ci vorrà un po' di tempo", spiega la Valli sottolineano come lei non sia pro medicine ma in questo caso non ha potuto sottrarsi. "Non ha mai avuto la febbre e questo ci porta a pensare che sia più che altro una forma virale. Avendo Alle e Bianca che vanno a scuola e portano a casa di tutto ci può stare ma ora vediamo se la cura farà effetto. Sono due mesi e mezzo che non ci saltiamo fuori".

La piccola Azzurra non è la sola ad avere problemi di salute in casa Fantini. La stessa Beatrice Valli infatti ha dovuto interrompere l'allattamento al seno e sottoporsi ad una cura ormonale che peraltro ha dovuto ridurre per gli effetti collaterali che le portava: vomito e mal di testa.

In attesa che mamma e figlia si riprendano, la famiglia Fantini è prossima ad un nuovo trasloco, in una casa più a dimensione famiglia.