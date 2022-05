Beatrice Valli senza veli, le foto dello "scandalo"

In occasione del suo addio al nubilato, Beatrice Valli si è concessa una super vacanza con le amiche in Puglia. La partenza subito dopo il secondo compleanno della piccola Azzurra e poi via a godersi qualche giorno di relax e sole. Tra una festa, un bagno in piscina con tanto di velo, le cene con le amiche ecco che Valli condivide uno scatto senza veli.

Nuda, ma con in mostra solo il "lato b", all'interno di una piscina della masseria di lusso dove sta soggiornando. A corredo dello scatto hot la didascalia "Cit*: ma sei una mamma!". Ovviamente non sono mancati i commenti sia di chi apprezza semplicemente la sua bellezza, sia di chi si ritiene sconvolto della necessità di condividere contenuti di questo tipo. Tra i commenti più divertenti c'è quello di Rudy Zerbi che vuole sottolineare come anche i padri possano essere sexy: "Anche io faccio il bagno così e sono un papà". Beatrice il 29 maggio sposerà il suo Marco Fantini e in molti non hanno perso l'occasione di ricordargli quanto sia fortunato.

Tra quelli meno divertenti invece si leggono frasi come "Solo una domanda: Perché?", "Più che altro non capisco il senso", "È bellissima su questo non c'è dubbio! Ma la necessità di posare così non lo comprendo". "Mi sembri un po' esagerata", "Va di moda la foto con il culo di fuori, lo fanno tutte, ormai è tutto normale non esiste più nessun genere di rispetto per se stesse, per i soldi tutto si fa".