Beatrice Valli, la frase sulle donne senza figli scatena la polemica. Lei si scusa: “Era ironia”

Beatrice Valli si è ritrovata al centro della bufera social per il commento con cui, rispondendo a un’utente, ha parlato delle donne senza figli. “E’ faticosa la vita con tre bambini?” è stata la domanda che ha generato la discussa replica, fonte di accesa discussione tra coloro che non hanno apprezzato il suo punto di vista: “Quando donne senza figli mi dicono di essere stanche. Non oso immaginare cosa farebbero se ne avessero tre”, ha affermato.

L’influencer 25enne, compagna di Marco Fantini conosciuto nel programma Uomini e Donne e madre di tre figli, ha poi accompagnato la discussa frase con una serie di emoticon divertite e le osservazioni di coloro che si sono dette offese per una tale affermazione sono arrivate a pioggia contro la donna al punto da essere costretta a rettificare le sue parole e scusarsi per quanto dichiarato.

Beatrice Valli si scusa: “Non volevo puntare il dito contro le donne che non hanno figli”

Le numerose lamentele esternate dalle follower hanno così indotto Beatrice Valli a tornare sulla questione attraverso una lunga Instagram story per scusarsi, precisando di non aver mai voluto urtare la sensibilità di nessuno e di essere stata ironica. “Mi scuso perché molte avete travisato la storia in cui dicevo che solo le donne con figli sono stanche. Non volevo dire questo, era ironia ma so che non è stato carino perché vi siete offese in tante. Non volevo puntare il dito contro quelle che non hanno figli”, ha precisato: “Il messaggio era questo: ci sono tante donne che si lamentano di essere stanche, soprattutto nel nostro mondo, quando il nostro è un bellissimo lavoro”.

“So che è impegnativo, perché lo è, ma vi assicuro che quando hai dei bambini e una famiglia da gestire è ancora peggio”, ha aggiutno: “C’è gente che mi ha scritto cose bruttissime, ho fatto solo una battuta che è stata travisata (…) A chi mi dice che non vado in ufficio o non lavoro garantisco che anch’io ho un ufficio, delle dipendenti e delle persone che lavorano per me. Mi alzo alle 6.30/7 del mattino anche per lavoro e facciamo orari assurdi per il nostro lavoro, che è bellissimo, ci mancherebbe, e vi ringrazio per riuscire a fare un lavoro che mi appaga tantissimo”.

(Di seguito una delle storie di Beatrice Valli)

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.