Beatrice Valli svela il sesso del bebè, ma il marito reagisce male: il video

Gender reveal in casa Valli-Fantini. La famiglia si allarga, con il quarto figlio in arrivo, e proprio ieri Beatrice Valli ha svelato il sesso del nascituro. Né il marito né i tre figli sapevano ancora nulla, così l'influencer ha organizzato una divertente caccia al tesoro, con diversi giochi da fare prima di arrivare a scoppiare il palloncino che conteneva il colore giusto. Il rosa.

È una femmina - la terza - e Marco Fantini non l'ha presa benissimo. Nel video pubblicato su Instagram, il marito dell'influencer non nasconde la delusione appena scopre il sesso: "Un'altra femmina. Aspetta, mi devo riprendere". Beatrice, divertita, lo incalza: "Amore ma le hai fatte anche tu eh, mica le ho fatte da sola". E lui continua, ancora incredulo: "Cioè tre femmine? Altri anni di Frozen, altri anni di Cenerentola. Avremo sicuramente tanti vestiti da darle". Marco desiderava un maschio, anche se con Alessandro - il primo figlio di Beatrice, nato dalla relazione con l'ex compagno, il calciatore Nicolas Bovi - ha un rapporto splendido. Ed anche Alessandro faceva faceva il tifo per un altro maschietto in casa, ma niente da fare.

Al contrario le due bambine, Azzurra e Bianca, fanno i salti di gioia e pensano già al nome. Martina il più gettonato. Al settimo cielo mamma Beatrice, che condivide questo momento con i follower: "È ufficiale ragazzi! In casa Vallini vince il girl power! E pensare che il Marchini già immaginava di giocare con i suoi due ometti, invece gli toccherà guardare Rapunzel per qualche altro anno. P.s: si scherza ovviamente, maschio o femmina non cambia niente! Per noi, in ogni caso, è una gioia inestimabile".

Il video pubblicato da Beatrice Valli

La storia d'amore di Beatrice e Marco

Beatrice Valli e Marco Fantini si sono conosciuti nel 2014 a Uomini e Donne e dal quel momento non si sono più lasciati. Quando si sono fidanzati Beatrice era già mamma di Alessandro. Dopo qualche anno sono arrivate Azzurra e Bianca e la prossima primavera arriverà un'altra bambina.