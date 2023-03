Beatrice Valli parla della quarta gravidanza: "Spaventata come fosse la prima. È stata la più impegnativa"

Beatrice Valli tra pochi giorni diventerà mamma per la quarta volta. Lei insieme a Marco Fantini hanno creato una famiglia numerosa e la loro quotidianità, i giochi e anche le vacanze sono spesso protagoniste dei loro profili social. Questo fine settimana c'è stato il baby shower durante il quale, tra palloncini color rosa, pasticcini e torte hanno scartato i regali di amici, parenti e anche degli sponsor.

Beatrice su Instagram ha condiviso poi due foto che la ritraggono di profilo, il suo è un post di felicità, ma anche di presa di coscienza, in quanto per lei questa quarta gravidanza è stata molto complessa. "Ti abbiamo così tanto desiderata che ancora non ci credo che tra poco sarai già qui con noi. È stata la gravidanza più impegnativa di tutte, fatta di sfide, decisioni, traguardi, sofferenze e tante emozioni", ha scritto Valli. "Ero spesso spaventata da ogni sensazione - ha aggiunto l'influencer - - quasi come se fosse la prima volta, come se fosse una sensazione mai provata, nuova! E ora siamo qui, arrivati ormai al termine di questo nostro percorso meraviglioso".

Valli non nasconde di aver provato delle emozioni contrastanti, ma adesso la gravidanza è quasi giunta al termine e presto saranno in sei.

La storia d'amore di Beatrice e Marco

Beatrice Valli e Marco Fantini si sono conosciuti nel 2014 a Uomini e Donne e da quel momento non si sono più lasciati. Quando si sono fidanzati Beatrice era già mamma di Alessandro. I due sono genitori di Azzurra e Bianca e tra non molto saranno accoglieranno un'altra bambina nella loro casa: al momento il nome scelto non è ancora stato reso noto.

Il giorno in cui fu svelato il sesso Fantini ebbe quasi un mancamento, sperava che fosse un maschietto. Nel video pubblicato su Instagram, il marito dell'influencer non nasconde la delusione appena scopre il sesso: "Un'altra femmina. Aspetta, mi devo riprendere".