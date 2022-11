Beatrice Valli è incinta: arriva la conferma, la gioia di Marco Fantini

Dopo giorni di gossip e foto vedo non vedo, Beatrice Valli, 27 anni, ha finalmente confermato di essere incinta. L'influencer diventerà mamma per la quarta volta e così la famiglia costruita con Marco Fantini, 31 anni, continua a crescere. Il figlio più grande di Beatrice è nato dalla relazione con l'ex compagno, il calciatore Nicolas Bovi, ma da Marco è considerato come un figlio suo.

Per settimane Beatrice ha dato la colpa di quel "gonfiore" al lattosio, ma invece era solo un modo per tenere nascosta la bella notizia non essendo ancora arrivato il momento per annunciare la dolce attesa. Presto in sei. Questa volta non è colpa del lattosio", ha scritto l'influencer su Instagram condividendo una bellissima foto con Marco e i figli. "Aspettavamo semplicemente il momento giusto per dirvelo, nell’attesa che tutto andasse proprio come doveva andare. Abbiamo sempre cercato di mantenere la nostra privacy riguardo la gravidanza, perché credo che questo sia un momento così unico da meritare tutta l’intimità della propria famiglia. Ebbene, tutto è andato come doveva andare e noi siamo felicissimi di annunciarlo ufficialmente. Abbiamo iniziato questo nuovo percorso… Non nel migliore dei modi ma sicuramente avrà il suo lieto fine, ne sono certa… Ci abbiamo sempre creduto!".

L'amore di Beatrice e Marco e la loro famiglia

Marco e Beatrice si sono conosciuti a Uomini e Donne nel 2014 e da qual momento non si sono più lasciati. Il loro amore è tra i più seguiti sui social e Baatrice, in particolare, ha un vero e proprio esercito di follower che la seguono (3.1 milioni). Quando i due hanno formato una coppia, Beatrice era già mamma di Alessandro, Marco e Beatrice poi iniziano a vivere insieme e così sono nate Azzurra e Bianca. Ancora è troppo presto per sapere se il quarto bambino sarà maschio o femmina.