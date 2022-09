Problemi di salute per Beatrice Valli: "Giorni pesanti e duri, ci vorrà tempo"

Beatrice Valli torna sui social dopo un silenzio prolungato che ha destato preoccupazione nei suoi oltre tre milioni di followe. Lo fa con un post in cui parla per la prima volta dell'origine dei problemi di salute che avevavo reso necessario un ricovero per accertamenti. Il suo malessere arrivava da improvvise vertigini e oggi l'influencer ha voluto raccontare il riscontro medico di cui è venuta a conoscenza poche ore fa.

"Il deficit vestibolare acuto; questo è quello che mi è stato riscontrato questa settimana" ha esordito l'inflencer a corredo di una foto che la mostra con suoi figli: "Sono giorni molto pesanti e duri per me, ci vorrà tempo, non so quanto tempo ma ci sto mettendo tutta me stessa per riprendere le forze e l’energia che ho vi ho sempre dimostrato. Purtroppo a volte non siamo noi a comandare il nostro corpo ma arriva il giorno in cui forse devi dire basta e capire davvero ciò che ti rende felice e serena, spero di tornare presto da voi". Poi il suo ringraziamento al marito Marco Fantini sempre al suo fianco anche in un momento così delicato.

Tantissimi i messaggi di supporto arrivati subito dopo alla pubblicazione del messaggio, da parte delle sorelle, dello stesso Fantini e degli amici come Costanza Caracciolo e Giulia Salemi, a cui si uniscono in queste ore i fan che su Instagram la seguono numerosi.

Cos'è il deficit vestibolare acuto

Il deficit vestibolare acuto, indicato anche come neurite vestibolare, è l'improvviso deficit o perdita funzionale di uno o entrambi gli apparati vestibolari periferici, componenti interni delle orecchie deputati ad informare il sistema nervoso centrale circa la postura del corpo: raccoglie le informazioni relative alla posizione e al movimento del capo e le integra a livello centrale con i segnali visivi e propriocettivi. Tra i sintomi principali ci sono le vertigini, disturbi che la stessa Beatrice Valli aveva riscontrato nei giori scorsi.