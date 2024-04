Beatrice Valli, mamma di 4 bimbi: "Che fatica, noi mamme abbiamo l'esigenza di dire che siamo stanche"

Beatrice Valli e Marco Fantini hanno costruito una famiglia splendida e numerosissima. L'influencer ed ex volto di Uomini e Donne, infatti, a soli 29 anni è già mamma di quattro bambini. Il primo, di nome Alessandro, Beatrice lo ha avuto insieme al suo ex Nicolas Bovi ed è nato quando Valli aveva solo 16 anni. Vera e propria "teen mon", Beatrice Valli non si è fermata alla prima gravidanza ma ha voluto diventare mamma di tanti bambini per coronare il suo sogno di avere una grande famiglia.

Quando aveva 19 anni, infatti, decide di dare una svolta alla sua vita e andare a corteggiare, a Uomini e Donne, Marco Fantini che presto diventerà suo marito. I due stanno insieme, infatti, dal 2014 e hanno tre figli insieme. La primogenita Bianca, nata nel 2017, la secondogenita Azzurra, del 2020 e, lo scorso anno, ad aprile 2023, è arrivata un'altra piccolina, Matilda Luce ad allargare ancora di più la famiglia.

Ed è proprio mentre è alle prese con la sua quarta bimba, di appena un anno, che Beatrice ha iniziato a sentire la fatica di essere mamma di quattro bimbi. L'influencer, infatti, ha deciso di affrontare il tema e parlare apertamente delle sue attuali difficoltà da mamma su Instagram dove mostra quotidianamente la sua vita.

"Che fatica, possiamo dirlo. Abbiamo l'esigenza di sfogarci e dire che ci sentiamo stanche", sono le parole di Beatrice rivolte a se stessa ma anche alle altre mamme che, come lei, vivono momenti di difficoltà e sconforto. "Step by step, piano piano, prendetevi il vostro tempo" conclude poi Beatrice che consiglia alle altre mamme di non sentirsi in colpa nel prendersi un po' di spazio per se stesse, lontane dai loro figli.

Dopo quattro gravidanze e quattro bambini da crescere, l'influencer inizia ad accusare il colpo e a capire che le mamme perfette non esistono, così come non esistono le famiglie perfette. E allora, con le proprie imperfezioni, problemi, disagi e tutta la stanchezza dell'essere mamma si può andare avanti lo stesso e non vergognarsi di voler prendere un pausa, anche dai propri figli.