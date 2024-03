Beatrice Valli e Marco Fantini mostrano la loro casa tutta beige: i video

Beatrice Valli e Marco Fantini hanno finalmente mostrato la loro nuova casa. Ormai da mesi la famiglia si è trasferita nell'appartamento a CityLife, ma solo mesi dopo deciso di fare quello che in gergo si chiama "hometour". L'appartamento è molto grande e la coppia ha scelto di arredarla scegliendo tutte le nuance del beige.

Su Instagram hanno condiviso tre video in cui passo passo hanno mostrato quasi tutti gli ambienti della casa. Valli e Fantini hanno acquistato la casa nel 2020, quando il palazzo era ancora in costruzione, e si tratta dello stabile di lusso in cui anche Chiara Ferragni e Fedez hanno comprato il loro attico.

Non è noto il prezzo della casa, ma si tratta sicuramente di un investimento milionario. Nei filmati vengono mostrati la grande cucina con gli sgabelli per la colazioni abbellita da una grande vetrata, poi la sala da pranzo, il soggiorno con una grande libreria e poi i bagni, le camere arredate con oggetti e illuminazione di design. Come già accennato il colore predominante è il beige, tutto dai rivestimenti delle pareti agli accessori va dal bianco sporco al color caffè.