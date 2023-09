Beatrice Valli, Marco Fantini hanno comprato casa: un appartamento di lusso a Milano, il video

Beatrice Valli e Marco Fantini finalmente possono festeggiare la fine dei lavori nella loro nuova casa. E per farlo hanno scelto di brindare con lo champagne nel giardino del loro appartamento a CityLife a Milano, come mostrano nel video condiviso su Instagram con la didascalia "La nostra prima casa". Al momento non è chiaro se la coppia abbia comprato casa nello stesso palazzo in cui andranno a vivere anche Chiara Ferragni e Fedez, ma guardando le foto che i due hanno condiviso nel corso degli ultimi due anni è molto probabile.

Proprio come i Ferragnez anche Valli e Fantini hanno comprato l'immobile nel 2020 quando il palazzo - che avrà una piscina olimpionica condominiale - era ancora in costruzione e quindi hanno seguito la realizzazione dell'appartamento praticamente passo dopo passo.

Il prezzo della casa non è noto ma si tratterà sicuramente di un appartamento da qualche milione di euro, anche perché la zona è una delle più care della città meneghina. Al momento non sono stati mostrati i particolari dell'abitazione, ma la coppia ha creato una pagina Instagram, chiamata Vallini's Home in cui sicuramente pubblicheranno foto e video tanto attesi. La pagina nel corso di questi tre anni è stata sfruttata per condividere idee, colori e opzioni per la loro futura cucina, sala da pranzo e camere. Chissà se avranno seguito i consigli dei loro follower... Due aspetti sembrano essere quasi certi: visti i colori delle opzioni sicuramente Marco e Beatrice avranno optato per colori neutri come il bianco e il beige e i metri quadri della casa non saranno pochi visto che a viverci saranno in sei (Marco, Beatrice, Alessadro 11 anni, nato dalla relazione di Valli con Nicolas Bovi, Bianca, 6 anni, e Azzurra, 3, e Matilda Luce, 4 mesi).