Beatrice Valli e Marco Fantini si baciano davanti ai figli: piovono critiche, lei zittisce tutti

Un post con alcune foto delle loro vacanze a Formentera, a bordo di una barca, ed ecco che Marco Fantini e Beatrice Valli vengono sommersi dai commenti degli utenti. A scatenare le critiche sono state le ultime dichiarazioni di Beatrice riguardo al reddito di cittadinanza, che non aiuterebbe tutte le persone che ne hanno bisogno ma che invece sarebbe sfruttato da chi non ne ha realmente bisogno, e alla voglia di lavorare di alcune persone, "Non so cosa c’è nell’aria quest’anno. La gente non è che abbia tanta voglia di lavorare, eh" disse. E proprio prendendo spunto dalle sue parole ecco che in molti sotto alle foto iniziano a scrivere "Ma quanto lavorano questi due", "Menomale lavorate voi", "Beati voi, godetevela finché dura": messaggi che non hanno bisogno di grandi spiegazioni.

Valli ha però deciso di rispondere ad alcuni dei messaggi, ad esempio all'utente che sottolineava quanto lavorassero Beatrice chiosa: "Tutto l’anno come il resto del persone di questo mondo". "Ma, per caso, per fare sta vita, hai il reddito di cittadinanza?", ha scritto qualcun altro ed ecco che l'influencer risponde con un "Credi di essere simpatica?". Tra le centinaia e centinaia di messaggi ce ne sono alcuni che vanno a favore della coppia, di fan che li difendono rispondendo al posto dei diretti interessati alle accuse.

Una signora ha avuto da ridire anche sulla scelta della coppia di baciarsi di fronte ai figli: "Io e mio marito non ci siamo mai baciati davanti ai nostri figli", ha scritto la donna. E Beatrice con molta calma ha replicato: "Imparate a farlo perché non ci vedo nulla di male, anzi ! Insegnate loro l’amore quello vero e puro". Alcuni poi fanno notare come molti commenti siano scritti in lingua inglese ed hanno subito gridato agli utenti comprati, anche in questo caso Beatrice ha risposto spiegando che “Sono persone che pagano per essere presenti su tutti i profili, per aumentare di followers! Se vedi sono in tutti i profili più seguiti. Ne ho bloccati tantissimi ve lo assicuro".