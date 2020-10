Beatrice Valli e Marco Fantini festeggiano il battesimo della figlia Azzurra: le foto

A cinque mesi dalla sua nascita, Azzurra, secondogenita di Beatrice Valli e Marco Fantini, è stata la dolcissima protagonista di una giornata che l’ha vista al centro dei festeggiamenti di tutta la famiglia, riunita per celebrare il suo battesimo. Immersa in un’atmosfera country, tra palloncini, dolcetti e una scenografica torta, la coppia nata nel programma ‘Uomini e Donne’ ha posato raggiante all’obiettivo del fotografo che ha catturato le immagini più significative di condivise con i follower. Insieme a loro anche i fratellini della festeggiata: Bianca, prima figlia di Beatrice e Marco, che ha 3 anni, e Alessandro (8 anni) nato da una relazione precedente della ex corteggiatrice.

Beatrice Valli e Marco Fantini, le nozze rimandate

La coppia, nata negli studi di "Uomini e Donne", coronerà cil suo sogno d'amore l'anno prossimo con le nozze che, previste per lo scorso 26 settembre, sono state rimandate a causa della pandemia. E proprio nel giorno che avrebbe dovuto celebrare le loro nozze, Beatrice Valli ha scritto al futuro marito Marco Fantini una lettera per raccontargli tutta la sua amarezza per lo stop forzato alle nozze.

“Oggi sarebbe dovuta essere la nostra data, la data in cui il nostro sogno si sarebbe avverato... quella data tanto attesa. Verso fine aprile, tuttavia, abbiamo deciso di fermare i vari preparativi per il nostro matrimonio”, le parole dell’influencer: “Avremo tempo di festeggiare in un secondo momento. Solo allora potremo festeggiare davvero senza aver limiti e vivendo appieno quel giorno”. Vista la delicatezza del momento, dunque, le nozze sono solo rimandate. Intanto, la coppia si gode la gioia di un legame tenuto saldo anche dall’amore verso i loro splendidi tre figli.