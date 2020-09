Beatrice Valli e Marco Fantini vittime di un furto: “Hanno spaccato tutto”

Furto in ufficio per Beatrice Valli e Marco Fantini. La coppia ex protagonista di Uomini e Donne è stata derubata degli abiti con cui avrebbero dovuto sfilare questa sera sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia come già fatto ieri. “Ci hanno rubato tutto quello che avevamo, gli abiti di queste giornate, i look di Marco per questa sera. Non vi dico le condizioni in cui ci hanno lasciato. Hanno spaccato tutto, anche i vetri” ha dichiarato l’influencer nelle sue storie Instagram: “Marco ha dovuto trovare una soluzione last minute perché non ha più gli abiti…”.

“Sfilerò in mutande!” ha ironizzato il compagno che, sempre sui social, ha informato dell’accaduto i follower spiegando come la polizia sia già sulle tracce dei responsabili: “E’ arrivata la polizia scientifica, per fortuna sono riusciti a trovare le impronte e dalle telecamere di sorveglianza anche i volti, speriamo riescano a trovare chi ha fatto questo bruttissimo gesto”.

Beatrice Valli e la polemica sui figli

Recentemente Beatrice Valli si è trovata al centro delle polemiche social per il commento con cui, rispondendo a un’utente, ha parlato delle donne senza figli. “E’ faticosa la vita con tre bambini?” è stata la domanda che ha generato la discussa replica, fonte di accesa discussione tra coloro che non hanno apprezzato il suo punto di vista: “Quando donne senza figli mi dicono di essere stanche. Non oso immaginare cosa farebbero se ne avessero tre”, ha affermato, arrivando poi a scusarsi per la sua dichiarazione che ha generato non poche perplessità. “Mi scuso perché molte avete travisato la storia in cui dicevo che solo le donne con figli sono stanche. Non volevo dire questo, era ironia ma so che non è stato carino perché vi siete offese in tante”, ha precisato in un secondo momento: “Non volevo puntare il dito contro quelle che non hanno figli”, ha precisato: “Il messaggio era questo: ci sono tante donne che si lamentano di essere stanche, soprattutto nel nostro mondo, quando il nostro è un bellissimo lavoro”.