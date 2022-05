Beatrice Valli svela su Instagram i particolari del matrimonio con Marco Fantini

Il giorno del fatidico ‘sì’ è sempre più vicino. Beatrice Valli e Marco Fantini convoleranno a nozze il prossimo 29 maggio a Capri.

Intanto fervono i preparativi per il grande giorno e l’influencer non sta più nella pelle.

Come lei anche i suoi followers sono trepidanti e vogliono sapere qualcosa in più sul matrimonio. Beatrice in questi giorni ha assecondato la curiosità del pubblico svelando in anteprima su Instagram alcuni dettagli del grande giorno.

Dall’abito ai capelli tutti i dettagli sul grande giorno

Grande interesse soprattutto per l’abito. Il vestito della sposa, ovviamente, c'è già e sarà firmato Atelier Emé: "E' bianco e lungo", svela la figlia Azzurra che, dopo aver visto cosa indosserà la mamma, non è più contenta dell'outfit scelto per lei.

L’influencer proprio ieri ha fatto l’ultima prova d’abito, commentando: “ “Oggi mi sono super emozionata quando ho fatto la prova perché quando ero tutta pronta e preparata, lì mi sono resa conto che tra pochissimo mi sposerò”.

Pronti anche i vestiti delle damigelle, che saranno Ludovica ed Eleonora, sorelle dell’ex volto di Uomini e Donne. La 26enne come testimone ha invece voluto la sua migliore amica.

Soprattutto saranno i tre figli di Beatrice (Azzurra, Bianca e Alessandro) a ricoprire un ruolo importante durante il matrimonio, “Sarà qualcosa di speciale”, si è limitata a dire la Valli senza sbilanciarsi troppo.

Non ancora definite le bomboniere: "Non so neanche se le faremo, faremo una cosa un po' diversa”, asserisce. Mentre per le fedi, aveva raccontato in passato Beatrice, la coppia ha preferito andare sul classico scegliendo degli anelli Chopard in oro giallo dalle linee semplici con scritti i loro nomi e la data all'interno.

La prova capelli è stata impegnativa ma produttiva, dice la Valli: "Ne abbiamo fatte due, mezza giornata ne abbiamo fatta una, poi non andava bene e ne abbiamo fatta un’altra".

L’influencer in passato ha raccontato sulle stories di amare i semiraccolti per le spose e probabilmente di voler effettuare un cambio acconciatura, magari con relativo cambio d’abito?

Intanto Beatrice questo weekend sarà impegnata nell’addio al nubilato che si svolgerà in Puglia. Tre giornate di sole e divertimento in compagnia delle amiche.