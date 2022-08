Beatrice Valli torna sul Reddito di Cittadinanza: "Lo sappiamo tutti, in tanti se ne approfittano"

Qualche giorno fa Beatrice Valli aveva sollevato un polverone sulla questione Reddito di Cittadinanza. Perchè? In una delle sue stories Instagram, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi influencer e mamma, aveva fatto delle dichiarazioni che non erano rimaste inosservate. La ventisettenne, infatti, aveva prima affermato che "la gente non ha molta voglia di lavorare al giorno d'oggi" ribadendo la sua difficoltà nel trovare una babysitter o donne delle pulizie e poi aveva accusato il Reddito di Cittadinanza per questo dichiarandosi "pienamente d'accordo" con una sua fan che diceva che l'aiuto di Stato è "la rovina del mondo".

Dopo queste affermazioni che hanno scatenato il caos sui social, la moglie di Marco Fantini ha deciso di tornare sul tema con un lungo sfogo in cui ci ha tenuto a mettere, una volta per tutte, le cose in chiaro su quella che è la sua posizione sui temi "Reddito di Cittadinanza" e lavoro in Italia.

"Intervendo nuovamente su questo argomento per meglio spiegarmi e così chiudere la spiacevole discussione che ha generato una mia story - ha scritto l'influencer sul suo profilo Instagram - Sono fermamente convinta che ogni aiuto, quindi parlo in generale, deve raggiungere chi effettivamente ne ha bisogno. Purtroppo succede, e lo sappiamo tutti benissimo, che molte volte ci sono persone che se ne approfittano e si approfittano di vantaggi a discapito di chi ne ha realmente diritto e necessità".

La Valli ha, poi, continuato il suo discorso facendo riferimento a tanti suoi conoscenti, sia imprenditori che dipendenti, che le hanno rivelato che la gestione della quotidianità lavorativa è sempre più complicata così come l'accesso a questi aiuti di stato.

"Forse esprimendomi male volevo semplicemente dire che tante persone hanno bisogno di questi aiuti e sostegni economici e magari non riescono a ottenerli - ha poi aggiunto per concludere il suo lungo posto - Mi dispiace aver fatto credere che io sia distante dalla realtà e non comprenda il momento storico in cui viviamo e le difficoltà di tante persone. Mi sono sempre ripromessa di non entrare in argomenti politici o si semplice populismo in quanto, prima di ogni cosa, cerco sempre di rispettare la visione di tutti".