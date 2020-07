Beatrice Valli attaccata per i chili di troppo, pubblica un video contro il body shaming

Anche Beatrice Valli è finita sotto l'attacco degli haters per aver preso qualche chilo in più durante la sua terza gravidanza. Offese e critiche per quelle rotondità più che normali dopo aver messo al mondo un figlio, ma che non vengono perdonate dagli haters, sempre pronti ad insultare i personaggi famosi. Dopo un lungo sfogo su Instagram l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha pubblicato un sensualissimo video in cui si mostra in tutta la sua naturalezza mentre si tuffa e poi nuota in una piscina a Forte dei Marmi. Una breve clip, anch'essa postata sul social.

Beatrice Valli: "Io non sono perfetta"

"Qualche smagliatura sui fianchi, qualcuna sotto al seno pesante, gonfio. - scrive la Valli accanto al video -Il mio corpo è cambiato, proprio come il vostro. Proprio come cambia il corpo di una madre. Io non sono perfetta, nessuno lo è. Non pensate di essere peggiori di nessuno. Siete splendide. E noi tutte siamo coraggiose, perché donare la vita è sempre un gesto di grande coraggio!"

Donne offese dopo la gravidanza

Non solo critiche nei suoi confronti ma anche complimenti per Beatrice che qualche giorno fa ha postato una foto in bikini con in braccio la sua piccola Azzurra, nata lo scorso 13 maggio. "Finalmente una donna vera con un corpo vero“ aveva scritto una follower apprezzando il fatto che Beatrice al contrario di tante donne dello spettacolo non sfoggia un fisico perfetto già a poche settimane dal parto. Come lei tante donne sono state vittime di attacchi e pesanti offese per i chili di troppo, fra queste anche Vanessa Incontrada. Come dimenticare il suo toccante monologo in cui tra le lacrime aveva urlato: “La perfezione non esiste, so che non è una grande novità, ma io lo voglio urlare e gridare. La perfezione non esisteee. Magari lo avessero detto prima a me."