È nata la figlia di Beatrice di York: la regina Elisabetta bisnonna per la 12esima volta

Beatrice di York è diventata mamma. A poco più di un anno dal matrimonio con l’imprenditore di origini italiane Edoardo Mapelli Mozzi, la figlia del principe Andrea e di Sarah Ferguson ha dato alla luce una bambina, nata sabato sera in un'ala riservata del Chelsea and Westminster Hospital di Londra. Oggi Buckingham Palace rende ufficiale il lieto evento assicurando che la mamma e la piccola stanno bene e che i neogenitori ''non vedono l'ora di presentare la loro figlia al suo fratello maggiore Christopher Woolf''. Il riferimento è al bambino figlio della precedente relazione di Mapelli Mozzi con Dara Huang.

Sul suo account ufficiale di Twitter, Beatrice si è detta ''felice'' di annunciare ''la notizia della nascita della sua bambina'' e ha voluto ringraziare ''il fantastico team delle ostetriche''. Ancora top secret il nome della bambina che, come da prassi, verrà annunciato in seguito. La nota di Buckingham Palace ha parlato anche della felicità dei nonni e dei bisnonni per l’arrivo del nuovo membro della famiglia. Per la 95enne regina Elisabetta si tratta del 12esimo bisnipote.

Beatrice e il conte Edoardo Mapelli Mozzi, immobiliarista londinese figlio di padre aristocratico italiano (la famiglia Mapelli Mozzi ha le sue radici a Bergamo) e madre inglese, si sono sposati nel 2020 dopo il rinvio dei programmi iniziali legato alle restrizioni della pandemia di Covid. Il principe Andrea - terzogenito della regina, finito nella bufera per il presunto coinvolgimento nello scandalo sessuale legato all'amicizia con il defunto miliardario pedofilo americano Jeffrey Epstein - è già nonno di un bambino: il figlio della sua secondogenita Eugenia sposata con Jack Brooksbank, un uomo d'affari della City.

So delighted to share the news of the safe arrival of our daughter on Saturday 18th September 2021, at 23.42, at the Chelsea and Westminster Hospital, London.



Thank you to the Midwife team and everyone at the hospital for their wonderful care.