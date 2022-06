Dramma a Beautiful: trovato morto in un parcheggio il figlio di Jack Wagner (Nick Marone)

La soap Beautiful è stata scossa da una notizia inaspettata e tragica. Harrison, il figlio di Jack Wagner, che ha recitato per anni il ruolo di Nick Marone (fratellastro di Ridge e con un passato amoroso con Brooke e Bridget), è stato trovato morto in un parcheggio lo scorso 6 giugno. A riportare la notizia è il sito E! News, ancora non sono note le cause del decesso. Harrison, 27 anni, era il secondo figlio di Jack e dell'ormai ex moglie Kristina, il ragazzo ha avuto problemi con alcol, droga e depressione e anni fa scappò anche di casa facendo perdere le sue tracce per una settimana. Fu un periodo molto tragico per l'attore di star di Beautiful, Melrose Place e altri telefilm americani. La famiglia non ha ancora commentato la scomparsa del loro amato Harrison.

Tra gli ultimi post condivisi su Instagram dal 27enne una belle foto con il padre: entrambi sorridenti e felici. "Like father like son", aveva scritto, "tale padre tale figlio".