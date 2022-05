Bebe Vio ha preso il doppio cognome: la foto ricordo di famiglia nel 'grande giorno'

La sentenza storica con cui la Corte Costituzionale, il 27 aprile, ha dichiarato illegittima la norma che attribuisce in modo automatico il cognome paterno ai figli, ha spianato la strada a una legge su cui si discuteva da tempo. I genitori potranno perciò accordarsi su quale dare, oppure verranno assegnati entrambi.

Per molti una "svolta storica", per altri un'opzione già percorsa. Come Bebe Vio, che su Instagram condivide una foto di famiglia e fa sapere: "Noi il doppio cognome lo prendemmo già lo scorso anno e ne siamo molto fieri. Così oggi ho sia il doppio cognome che il 'multinome'. Beatrice Maria Adelaide Marzia Vio Grandis. Ora voglio vedervi a scriverlo sul codice fiscale". Bebe è il diminutivo di Beatrice, mentre gli altri tre nomi sono delle nonne, Vio è il cognome paterno, Grandis quello della mamma. The Vio Grandis, come hanno scritto sullo zerbino di casa che mostrano con orgoglio nello scatto social.

La famiglia di Bebe Vio

I genitori di Bebe Vio sono Ruggero e Teresa. La schermitrice ha un fratello più grande, Nicolò, e una sorella più piccola, Maria Sole. La famiglia è stata ed è fondamentale per Bebe, per trovare la forza di andare avanti dopo la meningite che la colpì nel 2008, quando aveva appena 11 anni, e portò all'amputazione degli arti. "Ricordo che arrivati all'ospedale di Padova, quando il medico ci disse che con quella meningite c'era il 3% di possibilità di sopravvivenza e che, anche il quel caso, mia figlia avrebbe subito danni devastanti agli arti e agli organi interni, non volevamo crederci" raccontò tempo fa in un'intervista papà Ruggero, provando a spiegare tutta la loro incredulità: "Non poteva essere vero, poche ore prima Bebe tirava di scherma". Le amputarono prima le mani, poi le gambe, ma Bebe tornò ugualmente a tirare di scherma ed è diventata la campionessa paralimpica che oggi tutti conosciamo.

La foto pubblicata da Bebe Vio