Bebe Vio innamorata, aperitivo vista Tevere con il nuovo fidanzato: ecco chi è

Il tramonto romano a fare da sfondo ad un aperitivo passato tra risate e dolci baci. Così Bebe Vio, 25 anni, ha trascorso una serata in compagnia di Gianmarco Viscio, 30 anni. Le foto sono di particolare interesse perché se il lato della carriera e dell'impegno sociale sono sempre da lei raccontati in prima persona, lo stesso non si può dire della sua vita privata.

Chi è Gianmarco Viscio

Qualcosa però dev'essere cambiato, forse l'essere cresciuta ha modificato la paura di essere sotto i riflettori: qualsiasi sia la motivazione Bebe Vio quest'estate è stata avvistata più di una volta in dolce compagnia. Ogni volta sembrava un ragazzo diverso, ma di questo non c'è mai stata la conferma e così i paparazzi le corrono dietro nella speranza di scoprire la verità. Il ragazzo, paparazzato dai fotografi di Chi, questa volta però ha un volto e un nome: si chiama Gianmarco Viscio e fa il giocatore dilettante di calcio a otto, fino all'anno scorso era in una squadra di serie B, il George Best Team. Dopo un'oretta nel locale vicino al Tevere, i due tornano verso l'auto e si scambiano un lungo abbraccio e alcuni baci appassionati. Poi si separano definitivamente sotto la casa di lei, che dire se non è amore questo.

Foto dal settimanale Chi