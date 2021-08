Bebe Vio è oro (bis), la dedica dell'amico Fedez: "Quanto può ispirare questa ragazza"

"Quanto mi ha ispirato questa ragazza". E' il messaggio condiviso poco fa su Instagram da Fedez dopo che l'amica Bebe Vio ha vinto per la seconda volta l'oro nel fioretto alle Paralimpiadi. "Se sembra impossibile puoi riuscirci... due volte", ha scritto sui social l'atleta 24enne subito dopo la vittoria, raccogliendo il pienone di congratulazioni da parte di tutti gli italiani.

La dedica di Fedez

Precisa e infallibile come sempre, Bebe si conferma campionessa paralimpica nel fioretto femminile categoria B. Immediate le felicitazioni del rapper, da sempre legato alla ragazza, che condivide sul suo profilo un'intervista alla campionessa organizzata di recente in occasione del suo podcast Muschio Selvaggio.

Nel video, vediamo Fedez sottolineare quanto siano complicate le dinamiche dei giochi paralimpici. "La cosa più ingestibile", dice il marito di Chiara Ferragni, "è che le gare alla Paralimpiadi non sono alla pari. Da una parte ci sei tu, Bebe, e dall'altra c'è una campionessa cinese pluripremiata con mani, gambe e dita". Qui Bebe spiega dunque come il movimento della scherma si basa tutto su pollice, indice, medio e polso: "Lei le aveva tutte, e funzionanti". "Tu però eri assatanata", fa notare Fedez a proposito di quel primo Oro, replicato oggi col bis.

Il legame umano e professionale

Negli anni passati il legame tra Fedez e Bebe è nato e cresciuto sia dal punto di vista professionale che privato. L'atleta era tra gli invitati al matrimonio dell'artista milanese con Chiara Ferragni, celebrato il primo settembre 2018. "Sono le 21.20 e Bebe è già ubriaca", aveva raccontato in occasione della festa il rapper, in una clip presto diventata virale. Nello stesso periodo, la collaborazione a Giochi Senza Barriere, a Roma allo Stadio dei Marmi, per l'ottava edizione dell'evento organizzato dall'associazione ONLUS art4sport fondata dalla campionessa paralimpica e dalla sua famiglia per dare la possibilità di migliorare la qualità della vita di bambini e ragazzi portatori di protesi di arto.

Il secondo oro di Bebe Vio

A Tokyo la 24enne veneta si è imposta in finale per 15-9 sulla cinese Jingjing Zhou, già sconfitta 5 anni fa alle Paralimpiadi di Rio de Janeiro. Quella di Bebe Vio - atleta del gruppo sportivo delle fiamme oro della Polizia di Stato - è la 18esima medaglia per l'Italia alle Paralimpiadi di Tokyo, la quinta d'oro. Domani la missione più difficile per la fiorettista azzurra: provare a trascinare al successo anche la squadra di fioretto. Nel 2016 a Rio la squadra italiana vinse il bronzo.

L'intervista a Muschio Selvaggio