Bebe Vio, la gag con la protesi mentre gioca a carte

Ironica e travolgente, Bebe Vio non perde mai la voglia di scherzare, soprattutto quando si tratta di lei. L'atleta paralimpica ha sempre voluto normalizzare la sua disabilità e farlo con il sorriso è la cosa che le riesce meglio. Il popolo dei social conferma.

Boom di like per l'ultima foto condivisa su Instagram dalla schermitrice, colpita nel 2008 - quando aveva 11 anni - da una meningite che portò all'amputazione degli arti. Bebe pubblica uno scatto di lei che gioca a carte, mentre una delle due protesi sbuca dal tavolino tenendo una parte del mazzo. "La mano vincente" scrive, aggiungendo una smorfia divertita e i follower la tempestano di messaggi. "Aspetto i tuoi post come aspetto lo stipendio" scrive uno di loro, e ancora: "Quanto bello sarebbe un mondo stile Bebe Vio, dove tutti si prendono per il c*** con il sorriso nonostante le difficoltà". Una campionessa di vita.

La foto pubblicata da Bebe Vio