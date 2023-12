Belen e la nuova accusa a Spinalbese. Poi rivela: "Non sa con chi ha a che fare"

Il giorno di Santo Stefano è stato particolarmente movimentato per Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. I due, a mezzo social, si sono scambiati messaggi fortissimi svelando così che i loro rapporti già da tempo erano tesi e che adesso saranno gli avvocati a risolverli.

Quando due genitori si separano la gestione dei figli non è mai semplice per questo motivo i post pubblicati su Instagram sia da Belen sia da Antonino hanno scatenato così tanti commenti. Alcuni si sono schierati dalla parte di Rodriguez, altri da quella di Spinalbese. Altri ancora hanno sottolineato che entrambi hanno sbagliato a rendere pubbliche le loro problematiche perché poi a risentirne sarà loro figlia, Luna Marì. Ma proprio tramite i commenti tutti e due hanno svelato maggiori dettagli, soprattutto Belen. La showgirl ha deciso di rispondere a molti dei suoi follower e uno in particolare è stato scoperto da Deianira Marzano, l'esperta di gossip.

Antonino ha accusato la madre di sua figlia di non avergli permesso di vedere Luna nelle feste natalizie e di averla portata in Argentina contro il suo volere. A una di queste accuse Rodriguez aveva già risposto, ma ha voluto sottolineare che lei non ha mai impedito a Spinalbese di vedere la figlia. “Cosa ha fatto davvero? Lui non è venuto a prenderla il 25 e il 26 perché non ha voluto. Vuole solo trarne vantaggio mediaticamente, ma non sa ancora con chi ha a che fare”, ha scritto Rodriguez che ha così ribadito anche la sua decisione di proseguire con le vie legali.