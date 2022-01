Belen festeggia l’amica Patrizia Griffini: "17 anni insieme non sempre facili. Ti amerò sempre"

Gli oltre dieci milioni di follower che seguono Belen su Instagram hanno imparato a conoscere anche la sua inseparabile amica Patrizia Griffini che con lei ha stretto un legame di profondo affetto negli anni. Frequenti le occasioni che le hanno mostrate insieme durante momenti importanti, come il viaggio in Argentina dove le due si sono concesse qualche giorno di spensieratezza dopo un periodo non semplice per Belen, tornata single dopo la fine della relazione con il padre della sua Luna Marì.

Per la modella, l’hairstylist e pr, nota sui social come la_pettinosereal, è una presenza immancabile nella sua vita, meritevole della dedica pensata in occasione del suo compleanno e condivisa tra le storie Instagram con una rassegna di immagini che hanno ripercorso un’amicizia lunga 17 anni, piena di sorrisi, risate e soprattutto sostegno.

“Auguri amore mio gigante” ha scritto Belen a corredo della prima di una lunga serie di foto (vedi gallery in basso) che la mostrano con la festeggiata negli anni: “Certo che 17 anni insieme non sono stati sempre facili ma tu hai sempre saputo tirarmi su da grandissimi esaurimenti. Quindi brindo a te, che questa vita continui a coccolarti sempre. Ti auguro che tutti i sogni si realizzino… Ti ho amata, ti amo e ti amerò sempre bionda pazza del mio cuor. Alla prossima avventura”.

Chi è Patrizia Griffini e com’è nata l’amicizia con Belen

Nata a Verbania, capoluogo del Piemonte cinquantasette anni fa, il 29 gennaio 1965 Patrizia Griffini lavora come parrucchiera a Milano. Ha partecipato al Grande Fratello nel 2005. L’amicizia con Belen è nata quasi 20 anni fa e, proprio in virtù di quel legame, è stata testimone durante il matrimonio di lei con Stefano De Martino, nel 2013: “Non è soltanto bella, è una donna dello spettacolo completa : sa cantare, ballare presentare. E’ una donna eccezionale” ha dichiarato a proposito dell'amica ai tempi.