VIDEO | Belen, reunion con le amiche storiche (nella vasca idromassaggio)

Una giornata all'insegna del relax. Tra vasca idromassaggio, buon vino, cibo e sorrisi. E' quella organizzata in queste ore da Belen Rodriguez, che ha riunito le sue storiche amiche per vivere insieme un po' si spensieratezza. A raccontarlo è la stessa showgirl argentina attraverso una serie di Instagram Stories pubblicate via social.

Nei video condivisi in rete, Belen e le altre ragazze si divertono in una meravigliosa vasca idromassaggio posizionata all'esterno di un resort. Con lei c'è la sorella Cecilia Rodriguez, nota per la partecipazione a vari reality show nonché fidanzata dell'ex ciclista Ignazio Moser, ed altre amiche. C'è Cristina Isac, truccatrice affezionata della modella argentina, che nel frattempo, sull'onda del lavoro con Belu, ha guadagnato oltre 70mila follower. E ancora, in vasca, Martina Menegon, architetto di professione. Nonché Antonia Achille, manager di Belen dai tempi in cui lei frequentava Fabrizio Corona.

Pomeriggio in vasca, con musica e vino rosso. Poi, spritz in mano, tutte a cena. E, per l'occasione, Belen indossa un look super sexy: eccola con abito attillato bianco, coda di cavallo e rossetto rosso fuoco, mentre si immortala in un selfie allo specchio.

La situazione ideale per staccare un po' dalla routine. Routine che, nel caso della Rodriguez, ha a che fare con il ritorno di fiamma con l'ex marito Stefano De Martino e con i due figli Santiago (avuto proprio dal ballerino napoletano) e Luna (nata dall'ex Antonino Spinalbese). Tutto invece è al momento fermo dal punto di vista professionale, vista la pausa estiva delle trasmissioni televisive: è probabile che il ritorno in studio sarà legato alle riprese di Tu si que vales, tradizionalmente al via ad agosto.