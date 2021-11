Altro che pace, la verità sulla crisi tra Belen e Antonino: cos'è successo la notte del primo novembre

"La realtà non sempre coincide con quanto mostrato sui social". Ne è certo il magazine Oggi, che nel numero in edicola questa settimana mette in evidenza alcuni dettagli che smentirebbero la riappacificazione tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, in crisi a pochi mesi dalla nascita della prima figlia Luna. Dettagli osservati giovedì primo novembre, proprio nella notte del compleanno di Gustavo, papà della showgirl argentina.

Sebbene infatti Belu ed Antonino si siano affrettati a smentire una rottura pubblicando scatti di un romantico weekend organizzato a Parigi, nella città degli innamorati, sembrerebbe che la lite dietro alla crisi stia portando in realtà la coppia al capolinea. E che i tentativi di riconciliazione non stiano funzionando.

A suggerire quest'ultima ipotesi è quanto accaduto nella notte del primo novembre, quando, durante un tempo da lupi. Belu ha organizzato una cena per il compleanno dell'adorato papà Gustavo. Location scelta per l'evento, un ristorante argentino nel cuore di Milano. Nelle fotografie pubblicate dal settimanale, la modella esce di casa con il festeggiato, con la madre Veronica, il fratello Jeremias e la sua fidanzata. Con loro c'è anche la piccola Luna Marì, tre mesi, addormentata nel passeggino. Di Antonino Spinalbese neanche l'ombra.

Fin qui, niente di strano. Capita infatti che gli impegni professionali possano tenere qualcuno lontano dalle feste in famiglia. Peccato che, nel caso di Antonino, non è proprio così. Chi crede che il 26enne abbia questioni lavorative o urgenze varie a tenerlo lontano dagli affetti, dovrà ricredersi: in quei momenti infatti l'ex hairstylist è a casa a guardare la tv, da solo, dopo una spesa al supermercato. A questo punto, sono tutti sempre più convinti che la storia d'amore sia giunta al capolinea.

Una storia a cento all'ora... con crisi lampo?

E' davvero finita così velocemente come è iniziato la storia d'amore più chiacchierata dell'ultimo anno? Oppure è solo la nascita della bambina che sta portando la coppia alla ricerca di un nuovo equilibrio? Di certo c'è che i due continuano ad essere genitori premurosi della piccola Luna Marì, nata il 23 luglio scorso sull'Isola di Albarella, a Rovigo, dopo neanche un anno di conoscenza. Un amore a cento all'ora, quello tra Belu e Antonino. E così come a cento all'ora è cominciato - permettendo alla showgirl di ritrovare il sorriso dopo l'addio a Stefano De Martino, padre del primo figlio Santiago, otto anni - alla stessa velocità si sarebbe schiantato. Anche se i diretti interessati raccontano altro.