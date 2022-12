"Non fai vedere Luna Marì a Antonino", l'accusa a Belen che l'ha fatta infuriare

Era inevitabile che prima o poi qualcuno commentasse l'assenza nella casa di sorprese o foto o videomessaggi della piccola Luna Marì a Antonino Spinalbese. Il gieffino parla costantemente della figlia, di quanto la ami, di quanto gli manchi trascorrere le giornate con lei. Ma ancora nessun momento padre-figlia è arrivato. E così sotto al video di Belen con Luna, mentre si mostrano malate per colpa dell'influenza, ecco che arrivano i commenti di due utenti che sottolineano proprio ciò. "Belen non essere cattiva, falla vedere ad Antonino, è il suo papà e Luna è bellissima", questo il primo e poi ecco l'accusa: "Manda una foto al padre, sta al Grande Fratello da quasi tre mesi e ancora non gliel’hai fatta vedere. Sarebbe un bel gesto per lui".

In particolare l'ultima frase ha particolarmente colpito Belen che infatti ha deciso di rispondere, in modo anche molto secco, all'utente: "Nessuno lo ha mai vietato". Cinque parole che però riassumono perfettamente la linea che Belen sta tenendo in questi mesi: nessun commento, nessuna parola (nonostante Antonino ne abbia dette molte su di lei) e nessun gesto che possa lasciar trapelare la minima emozione sul percorso del padre di sua figlia nel programma. Se il Gf Vip chiederà di organizzare una sorpresa per la piccola lei darà disponibilità, questo si evince dalla replica di Rodriguez.

In che rapporti sono Belen e Antonino?

Quasi come se fosse stato comandato ecco che lo stesso Antonino parla proprio del rapporto che lo lega alla madre di Luna Marì poche ore dopo questo botta e risposta. Il concorrente era nel giardino con Wilma Goich, Giaele De Donà e Daniele Dal Moro, prima raccontava della piccola e poi si è soffermato sulla relazione che lo lega a Belen: "La verità è che tra noi è tutto ok. Sì, siamo in buoni rapporti io e lei. Ci sentiamo ovviamente. Anche perché abbiamo la bambina. Luna è la mia vita. Calcolate che io fuori di qui non so stare senza di lei. Al massimo sono stato 14 giorni senza vederla. Ero in una vacanza di lavoro a Ibiza. Sono tornato e non avete idea di come l’ho sbaciucchiata. Poi il giorno dopo l'ho dovuta riportare alla madre. Però non mi bastava, quindi ho chiamato la madre della bimba 'senti posso venire a vederla ancora un po’?' Per questo ti dico che i rapporti sono buoni e distesi, la chiamo e vedo la bambina".

Poi Antonino confessa che avere avuto una figlia con Belen "mi ha cambiato la vita. Adesso penso prima alla piccola e poi a me. Se ho 1.500 euro li spendo subito per lei e non ci penso un secondo, se devo usarli per me ci rifletto". Anche se la bambina non vive sempre con lui ammette che il suo stile di vita è molto diverso rispetto a prima, quando non era padre: "Poi è cambiato tutto, esco poco, perché voglio sempre stare con lei. Già a mezzanotte vado a letto, ho cambiato anche gli orari. E non è che mi sforzo, mi viene naturale. Ormai non penso quasi nemmeno a me, nei miei pensieri c’è sempre lei, ma in tutto".