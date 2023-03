Antonino Spinalbese: "Io ero al Gf, mia figlia con Belen. Al mio ritorno l'ho ritrovata diversa"

Nel video in alto, le parole di Antonino su Belen

Non è stato facile per Antonino Spinalbese trascorrere sei mesi all'interno della Casa del Grande Fratello Vip, mentre la sua piccola Luna Marì cresceva. Ma per fortuna al fianco della bambina c'è stata mamma Belen Rodriguez, che si è presa cura della piccola insieme alle due nonne. E così, una volta uscito dal gioco, l'ex hairstylist ha trovato una bimba molto più matura. "Quando sono tornato, ho trovato mia figlia educatissima", confida piacevolmente colpito Antonino a Verissimo "ho già fatto i complimenti a lei e a sua madre, ma devo farli anche alla mia. Sono state magnifiche nel tenerla".

Il rapporto con Belen? Legato esclusivamente a nostra figlia"

La piccola è nata un anno e mezzo fa dal colpo di fulmine con la showgirl argentina, con cui però è finita appena qualche mese dopo. E oggi, nelle parole di Antonino, c'è tanta stima per il modo in cui Belen vive la maternità sebbene tra le righe si legga ancora un po' di rancore per la fine dell'amore. "Oggi il nostro rapporto è legato esclusivamente a mia figlia", spiega l'ex concorrente del reality show di Canale 5 "anche per questi nostri caratteri un po' particolari. Ma credo che siamo troppo innamorati di nostra figlia per comportarci in maniera sbagliata. All'inizio ero preoccupato sul legame che avremmo mantenuto, ma poi ho capito che le voglio bene. Quindi Belen è un'altra donna fortunata. E in più vogliamo bene alla nostra topolina. Insomma, più passa il tempo e più il rapporto andrà a migliorare".

Antonino ha amato moltissimo Belen "altrimenti non avrei fatto una figlia con lei", aggiunge. E tiene a precisare: "Tengo i ricordi brutti per me e non ho altro da divulgare. Non lo farei mai alla madre di mia figlia". Com'è noto ad oggi entrambi si stanno consolando su altri lidi: lei è tornata ben presto con l'ex marito Stefano De Martino (da cui ha avuto il primo figlio Santiago, di 9 anni) mentre lui vuole provare la sfida di far crescere il rapporto con Ginevra Lamborghini. Cosa non ha funzionato tra i due? "In primis credo la troppa velocità che ci abbiamo messo. Credo fossimo destinati l'un l'altro in quel momento, rifarei tutto milioni di volte, ma stavamo vivendo due momenti di vita troppo diversi: lei era già avanti nel suo percorso".