Belen, prima lite con Antonino? Gli indizi social

"L'amore non è bello se non è litigarello". All'inizio di ogni storia la passione colora tutto, anche difetti e incomprensioni, ma è la prima lite a forgiare la nuova coppia. Così, dopo mesi di baci, coccole, fiori e dichiarazioni propinate in tutte le salse, anche per Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sembra sia arrivato il momento fatidico.

La showgirl ha pubblicato su Instagram la foto di una spiaggia paradisiaca e ha scritto: "Mi calma". Ore di nervosismo, dunque, ma non è l'unico indizio che fa intuire ci sia qualche tensione con il compagno. Già ieri sera, infatti, tra le storie si vede Belù sdraiata di fianco sul letto, con uno sguardo malinconico, mentre si accarezza dolcemente il naso, aggiungendo il commento: "Fai da te". Qualche ora prima, Antonino ha pubblicato una foto in compagnia di due amici, con un look super cool, pronto forse per replicare anche con loro i festeggiamenti per il suo 26esimo compleanno. Piccole gelosie? Chissà.

Una prova del nove che certamente i due piccioncini supereranno a pieni voti, considerando anche l'ormai quasi certa gravidanza della showgirl, pazza d'amore per il compagno con cui è pronta a mettere su famiglia. Rivedendo la foto però, più che il mare oggi c'è maretta.

Sotto le foto pubblicate da Belen e la storia Instagram di Antonino