Belen frena sulle nozze con Antonino: “Non so se mi piacerebbe rimettere una firma”

Non potrebbero essere più felici di così Belen e Antonino: belli, giovani e innamoratissimi, i due stanno vivendo un periodo intenso che fa della dolce attesa di una bimba il baricentro di una gioia che trapela dalle foto come dalle reciproche dichiarazioni d’amore condivise dai social.

Si chiamerà Luna Marie e nascerà in estate la prima figlia della coppia, tanto desiderata dalla showgirl e dal compagno con cui qualche mese fa è scattato un colpo di fulmine destinato a renderli una famiglia. Da subito il sentimento si è dimostrato fortissimo, ben altro di semplice un flirt passeggero: “Avevo smesso di credere nell’amore. Oggi voglio che duri per sempre, non troverò mai più una persona come Antonino”, ha raccontato nell’intervista a Verissimo Belen che però, al momento, non pensa di sposare l’uomo che la renderà mamma per la seconda volta.

Perché Belen non sposa Antonino (per adesso)

Nell’ultimo numero del settimanale Chi sono state pubblicate le foto che ritraggono Belen e Antonino per le vie di Milano in una giornata all’insegna di shopping e relax. Immagini che ancora una volta danno prova dell’affiatamento della coppia che, almeno per ora, non ha nei suoi progetti imminenti il matrimonio. “Ogni tanto lui mi chiede ‘mi vuoi sposare?’ Vorrei fare una grande festa, ma non so se mi piacerebbe rimettere una firma” ha confidato la showgirl, incerta sul grande passo che lei farebbe per la seconda volta dopo quello con Stefano De Martino. Una formalità che, tuttavia, non aggiungerebbe nulla al romantico idillio, perché “lui mi sposa ogni giorno”, ha assicurato. Un’affermazione la sua che risuona come la più tenera delle dichiarazioni d’amore.

Il rapporto tra Antonino e Santiago

Dalla storia d’amore ormai definitivamente archiviata con Stefano De Martino, sette anni fa è nato Santiago, prontissimo a diventare fratello maggiore della tanto attesa sorellina. Il rapporto tra il bambino e il nuovo compagno della mamma è ottimo, e Antonino sa bene come approcciare con lui senza mai intralciare il legame con il padre: “È figlio di genitori separati, poi il papà è venuto a mancare. Quindi lui ha fatto da padre alle sorelle”, ha spiegato Belen parlando di un’altra delle qualità del fidanzato capace di farla innamorare.