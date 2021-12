Belen super sexy per Natale, Antonino "risponde": il Natale della coppia (in crisi)

E' un Natale molto particolare per Belen Rodriguez. Un Natale certamente di gioia, poiché vissuto tra le braccia della figlia Luna, ma senza dubbio arrivato al termine di un annata molto turbolenta, poiché segnata dalla seconda maternità ma anche dalla crisi col compagno Antonino Spinalbese. Ed eccola allora la showgirl che si immortala su Instagram in versione mamma single (e super sexy) per le feste del 2021.

La conferma che la love story è arrivata al capolinea sembra, questa volta, davvero definitiva. Nei giorni di festa, quelli in cui le famiglie sono solite riunirsi, Belen è sola. Tra le sue braccia solo la piccola Luna, coi suoi enormi occhioni blu, che si lascia riempire di baci dalla mamma. Assente invece Antonino, che si limita a "rispondere" sul suo profilo condividendo una fotografia della bimba: lo scatto lascia intendere tutta la nostalgia di papà.

La mise è super sexy

Non è chiaro con chi abbia trascorso il Natale Belu. Se, infatti, di solito mamma Veronica Cozzani condivide scatti delle grandi cene in famiglia, questa volta ha evitato. Ad auto-immortalarsi è invece Belen, alle prese con una mise super sexy sotto l'albero: minigonna con ricami rossi e bianchi, t shirt e, soprattutto, stivali in camoscio chiaro ed alti fino al ginocchio. I capelli sono lasciati sciolti sulle spalle. Insomma, bellissima come sempre.

Come sta andando la crisi con Antonino

Si chiude così per la showgirl un anno all'insegna dei grossi cambiamenti. Mentre infatti il versante professionale prosegue con grande stabilità confermandola ancora una volta al timone di Tu si que vales, dal punto di vista privato trovare pace è difficile. Nell'estate 2020 l'incontro con Antonino, all'epoca giovane parrucchiere 26enne, poi una storia vissuta a cento all'ora e l'arrivo della piccola Luna, nata a luglio.

Presto però, le prime avvisaglie di crisi, spesso smentite ma confermati dai fatti e confermate, in ultimo, dagli sguardi cupi con cui i due sono stati immortalati negli ultimi giorni, proprio a poche ore da un Natale che sembra tutt'altro che gioioso.