Le nottate di Belen e Antonino: Luna Marì non li fa dormire

La coppia sta trascorrendo questi primi giorni con la figlia sull'isola di Albarella, in una villa circondata dal verde

in bianco

"E' stata dura ma ne esco vittorioso". Sono le parole di Antonino Spinalbese questa mattina alle 7:39 dopo aver (finalmente) messo a letto Luna Marì, la sua prima figlia avuta da Belen Rodriguez. Sono nottate faticose per lui e la showgirl, che stanno trascorrendo questi primi giorni con la loro bambina - nata lunedì - sull'isola di Albarella, in provincia di Rovigo, al riparo dal caos di Milano. La coppia soggiorna in una villa circondata dal verde, un luogo magico dove godersi un momento così speciale, ma anche dove rigenerarsi nelle poche ore che un neonato lascia a disposizione.

Tutti pazzi per Luna Marì

Antonino e Belen si stanno aiutando a vicenda e in questi giorni è arrivato anche qualche 'rinforzo': la madre dell'hairstylist, che non vedeva l'ora di coccolare la sua prima nipotina, poi Cecilia insieme al compagno Ignazio Moser e ovviamente, immancabile, la mamma di Belen. Santiago, invece, dopo aver conosciuto la sorellina, è partito per le vacanze con il papà Stefano De Martino.

La stanchezza si fa sentire tra poppate e nottate, ma la gioia che Luna Marì sta regalando a Belen e Antonino è unica. "Il mio angelo" ha scritto giorni fa la showgirl in una dedica social al compagno, certa di aver trovato l'amore che stava aspettando e con cui sta riassaporando la bellezza della maternità.

Le foto pubblicate da Antonino su Instagram