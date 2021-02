Belen e Antonino, passione alle stelle: serata da mille e una notte in albergo / FOTO

La showgirl e il nuovo fidanzato sono in attesa del primo figlio, in arrivo tra quattro mesi

Passione alle stelle tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. In attesa del primo figlio, che nascerà tra quattro mesi, la showgirl e il nuovo fidanzato si ritagliano una notte bollente in albergo, per poi raccontare tutto tra le Instagram Stories. Fotografie sexy la fanno infatti da padrone nel profilo di Belu: l'arrivo in hotel, la nottata insieme, il risveglio in accappatoio sono solo alcuni dei frame con cui la modella argentina dà sfoggio di tutta al sua felicità, finalmente ritrovata dopo l'addio all'ex marito Stefano De Martino.

Belen e Antonino in versione mille e una notte (in albergo)

Fotografo ufficiale della serata è proprio Antonino, che nella vita ha due passioni: le acconciature (dal momento che è un ex parrucchiere) e la fotografia. Amori, questi, che dedica tutti alla sua nuova compagna: è lui a fotografarla, è lui a sistemarle i capelli prima di andare a cena insieme al ristorante. E Belen, negli scatti del giovane milanese, sembra davvero più bella che mai. Col pancino in bella vista, Rodriguez indossa un mini abito alla koreana, super sexy collant a pois e un paio di tacchi vertiginosi. Una sensualità apprezzata dalla sua dolce metà, che non esita ad immortalarla via social.

E ancora scatti a letto, scatti nella vasca e scatti al mattino a colazione, per cominciare bene la giornata. Poi, la foto delle foto, ovvero quella in cui Antonino ritrae la sua Belu nuda nella vasca da bagno. "Mai volgare", fa notare qualcuno che apprezza l'eleganza dello scatto in chiaroscuro.

La storia d'amore tra Belen e Antonino

Legati dalla scorsa estate, quando si sono conosciuti per caso (lei aveva bisogno di un parrucchiere, ma il suo era in ferie), Belen e Antonino hanno bruciato le tappe: l'annuncio del bebè in arrivo è arrivato la scorsa settimana, dopo settimane di indiscrezioni lasciate trapelare. Sarà una femminuccia e si chiamerà (forse) Celeste o (forse) Tabita. Di certo c'è che finalmente andrà a fare compagnia al piccolo Santiago, nato otto anni fa dall'amore di Belu per l'ex marito Stefano De Martino. Per l'ex parrucchiere, invece, si tratta del primo figlio.