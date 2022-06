Belen minaccia Antonino Spinalbese: "Se parli di me e mia figlia ti denuncio"

L'annuncio del fidanzamento tra Antonino Spinalbese e Giulia Tordini non sembra essere stato digerito bene da Belen Rodriguez ma ancora di più la conferma della partecipazione dell'ex parrucchiere (e suo ex fidanzato prima del suo ritorno di fiamma con Stefano De Martino) alla prossima aedizione del GF Vip.

La modella e showgirl sudamericana, infatti, ha minacciato, senza troppi giri di parole, Antonino di diffida nel caso in cui dovesse "azzardarsi" a nominare o lei o la loro bimba Luna Marì durante la sua avventura nella casa più spiata d'Italia.

A rendere note queste indiscrezioni è stato "Investigatore social" (Alessandro Rosica) che in un post su Instagram ha svelato che Belen Rogriguez non avrebbe preso per niente bene il fatto che Spinalbese sarà uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip (e anche il fatto che stia frequentanto Giulia Tordini, figlia di una delle famiglie più influenti nel mondo della moda milanese). La showgirl, infatti, apprese la notizie avrebbe chiamato l'ex e lo avrebbe minacciato con dure parole: "Se vai, non ti azzardare a parlare di me o di mia figlia o ti denuncio".

La Rodriguez ha dato, così, inizio a una vera e propria guerra con il suo ex compagno e padre della sua secondogenita Luna Marì e sembra proprio che questo sia solo l'inizio.