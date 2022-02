"Lui non vuole che ne parli": la confessione di Belen su Stefano, poi svela perché è finita con Antonino

Belen Rodriguez in un'intervista doppia con Teo Mammucari ha parlato dell'esperienza delle Iene, del rapporto con il collega e ha anche svelato alcuni particolari sui suoi ex: Antonino Spinalbese e Stefano De Martino. Le sue dichiarazioni su Antonino, l'hairstylist di 11 anni più giovane di lei, sono sempre state poche e non molto corpose.

I problemi tra Antonino e Belen

La conduttrice e imprenditrice non l'ha detto a chiare parole ma è facilmente intuibile che i problemi tra i due siano stati nati a causa della poco conoscenza. "Con Antonino ci conoscevamo poco, ma io ero molto presa altrimenti non ci avrei mai fatto un figlio con lui" ha spiegato al settimanale Gente. La loro storia poi è finita, poco prima di Natale, ma per molti mesi nessuno dei due l'aveva confermato.

“Il fatto – ha aggiunto Belen – è che le favole che ci hanno raccontato da bambine ci hanno rovinate: l’attesa del principe azzurro diventa l’unico motivo di vita. Senza di lui non significhiamo nulla e poi lui, quando se ne va, cosa ci rimane?". Questo discorso si collega all'esigenza di Belen di pensare soprattutto alla carriera adesso e, infatti, ha aggiunto: "A Luna Marì racconterò la favola di Cenerentola rivisitata, magari con lei che si apre un’impresa di pulizie. e le dirò che il principe azzurro non esiste, né la principessa delle favole. Nessuno è perfetto".

Immancabile la domanda su Stefano De Martino, con il quale ha trascorso un weekend all'insegna del relax: "Usciamo a cena. Lui ha le chiavi di casa mia, è qualcosa in evoluzione ma a Stefano non piace che se ne parli".