Belen e Antonino sposi in gran segreto: il retroscena è clamoroso

Così come fino all'ultimo hanno nascosto la 'dolce attesa', allo stesso modo Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese starebbero celando un segreto altrettanto romantico: le nozze. Stando a quanto spifferato dal giornalista Roberto Alessi, infatti, la showgirl e il nuovo fidanzato sarebbero in procinto di organizzare il matrimonio in gran segreto.

Un retroscena che va contro quanto dichiarato fino ad oggi dalla modella argentina. Separata dall'ex marito Stefano De Martino, Belu ha confidato di recente di non sentire alcuna esigenza di celebrare il suo amore con un un contratto. E le parole di Alessi, per ora, restano esclusivamente indiscrezioni: rumors destinati a rimanere tali oppure la privacy della coppia è tale da voler sviare i sospetti? Lo scopriremo solo vivendo. Intanto Belen e Antonino, legati dalla scorsa estate, si godono l'attesa. Lei è al settimo mese di gravidanza, l'arrivo della cicogna è previsto per la fine della primavera e la piccolina si chiamerà Luna Marie. Se per la 36enne si tratta del secondo figlio dopo Santiago (avuto sette anni fa dal ballerino napoletano), per lui, 25 anni, sarà la prima volta alle prese con la paternità.