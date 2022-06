Belen si sfoga su Instagram e viene sommersa dalle critiche: "Sei brutta"

Da mesi Belen Rodriguez è al centro del gossip e solo adesso la showgirl e imprenditrice ha mostrato la sua insofferenza. Prima i gossip con Antonino Spinalbese, poi la nascita della bambina, Luna Marì, la separazione con l'ex hairstylist e il ritorno di fiamma con Stefano De Martino. È quasi un anno che la vita sentimentale della più grande dei fratelli Rodriguez è sotto i riflettori ed è normale che anche lei, così abituata a sentir parlare di sé, sia scoppiata.

Belen arrabbiata sui social: i motivi

Il selfie che ha condiviso la ritrae con un'espressione enigmatica, ma non felice e proprio la didascalia che ha scelto riassume questo stato d'animo: "Blablabla, blablabla e ancora blablabla" accompagnata da una faccia che rimette.

Belen quindi non specifica cosa l'abbia infastidita in particolare, in questi giorni si è parlato di un suo possibile abbandono di Mediaset per Discovery, ma la notizia non è stata confermata e anzi al massimo si potrebbe parlare di progetti tv realizzati per entrambe le emittenti, ma di un aut aut. Mercoledì sul settimanale Chi è anche uscita un'intervista di Spinalbese in cui ha parlato della rottura con la madre di sua figlia e ha augurato il meglio a lei e Stefano sottolineando i bambini meritano stabilità: "Spero che fra loro, a questo punto, duri per sempre. Sarebbe un bene per i bambini, se non ci sono altri cambiamenti è meglio. Non possiamo più sbagliare".

Che il post sia quindi per Spinalbese? Sia per tutti i gossip circolati in questi mesi? Sia forse per le paparazzate a lei e Stefano? Non è dato saperlo, ma una cosa è certa quella foto ha suscitato un enorme numero di commenti, molti anche cattivi. Alcuni le hanno scritto che il chirurgo plastico ha esagerato (riferendosi alle labbra), altri che struccata è brutta, altri ancora che lei si è cercata il gossip e che quindi adesso deve pagarne le conseguenze. Nel mare di negatività alcuni si sono schierati dalla sua parte incoraggiandola: "È solo invidia", "Lasciali parlare… Tu splendi sempre belu", "Lasciali parlare che te ne importa viviti la tua vita felice e serena e falli crepare tu sei bella così come sei", "Falli parlare, vivi ed ama chi vuoi".