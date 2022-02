"Se sono mai stata attratta da una donna?", Belen risponde. E fa il nome di una attrice

Abituati come siamo a conoscerla ed apprezzarla per la sua schiettezza, Belen non si tira indietro rispetto ad una provocazione arrivata nel corso dell'ultima intervista rilasciata in merito alla possibile attrazione nei confroti delle donne. Dichiarazioni che attirano molto l'attenzione in questi giorni in cui la showgirl è al centro dei pettegolezzi per il ritorno di fiamma con Stefano De Martino, ex marito e padre del primo figlio Santiago (e dopo l'addio ad Antonino Spinalbese, da cui otto mesi fa ha avuto la figlia Luna).

"E' mai stata attratta da una donna?", chiede a Belen il giornalista nell'intervista pubblicata sul magazine Chi nel numero in edicola questa settimana. "A me piacciono gli uomini - risponde - Ma penso che ogni donna, almeno una volta, abbia avuto una fantasia. Poi c'è chi ha provato e chi no". E se dovesse fare un nome? "Chi mi piacerebbe? Beh, Angelina Jolie, perdo la testa per ogni cosa che fa. E poi ho una fortissima simpatia per Jennifer Lopez".

A proposito di uomini che le piacciono, nella sua vita oggi c'è di nuovo il conduttore e ballerino (lanciato ormai ad una carriera da showman) Stefano De Martino. Tra i due c'è sicuramente una riappacificazione, testimoniata da più scatti e video che li immortalano insieme, ma non è chiaro se sarà di nuovo amore. Tra le cose certe nella vita di Belu, infatti, cè l'intenzione di voler andare, d'ora in poi, coi piedi di piombo. "Ho sbagliato, perché sono una entusiasta - dice a proposito del suo privato - Ed è lì che ho sbagliato, nel fare le cose subito. Ho peccato di entusiasmo, non di leggerezza, alla fine faccio male anche a me".

Le parole per Emma Marrone

Interpellata poi su un fatto preciso, Belen spezza poi una lancia in favore di Emma Marrone, che in questi giorni è finita sotto la scure del body shaming a causa di commenti a proposito della sua scelta di stile a Sanremo ("se hai gambe importanti non indossi calze a rete", le è stato detto). "Io credo che l'omofobia, come il body shaming, come gli stron*i - dice Belen - come ci saranno sempre il bene e il male". Quindi un invito a staccare gli occhi dallo smartphone: "Per fortuna non leggo niente - prosegue - Su Instagram faccio il mio lavoro e leggo solo quello che riguarda le cose che pubblico. Per me non è una novità e non è che mi faccia piacere. Trovo un cliché insopportabile fare critiche estetiche ai personaggi. Accetto al critica al lavoro ma non concepisco che nel 2022 esista ancora qualcuno che dica 'sei troppo grasso' o 'sei troppo magro'".