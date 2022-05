"E' una figata, non devi fingere orgasmi". Belen fa l'elogio dell'autoerotismo in tv

In barba alle critiche dei bigotti, Belen torna a parlare di autoerotismo. E dà consigli a tutte le donne. Lo fa nel corso dell'ultima puntata delle Iene, di cui è conduttrice, e in cui elenca tutti i benefici del sesso vissuto in solitaria. "Non ti devi sbattere più di tanto", fa notare la showgirl argentina per poi aggiungere senza filtri: "Scegli con chi vuoi stare, scegli cosa pensare. Non sudi, non ti muovi. Non devi fingere orgasmi. È una fi***a, lo dico sul serio!".

Dichiarazioni che arrivano a qualche settimana di distanza dalle prime confidenze sul tema fatte dalla 37enne sempre alle Iene: "Dopo una pandemia e con una guerra in corso, abbiamo tutti il bisogno di rilassarsi e ognuno ha il suo metodo", aveva dichiarato. "Io ogni tanto faccio dell’autoerotismo, anche le donne lo fanno. Non c’è niente di male, finalmente si può dire in televisione", aveva aggiunto, specificando di guardare lei stessa film erotici e sottolineando che anche le donne guardando pellicole a luci rosse anche se questo è ancora un tabù in Italia

Sì perché, quello della masturbazione femminile, è ancora un argomento su cui ci sono troppi pregiudizi. E, proprio contro questi preconcetti, stanno lottando negli ultimi tempi molte donne del mondo dello spettacolo: non solo Belen, ma anche Aurora Ramazzotti ed Alessia Marcuzzi, che proprio di recente hanno sfoggiato con orgoglio su Instagram i loro giocattoli erotici.