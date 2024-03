Belen verso Ballando con le stelle: "Serve un mega cachet". L'indiscrezione sul contratto con la Rai

Belen concorrente di Ballando con le stelle: questa l'indiscrezione sul futuro professionale della showgirl argentina che, dopo mesi di assenza dalla scena televisiva targata Mediaset, potrebbe tornare come protagonista di uno dei programmi più popolari della Rai. La notizia è stata diffusa dal sito Dagospia e rilanciata dalle pagine del settimanale Oggi dove si leggono dettagli ulteriori su una presunta trattativa in corso.

"La trattativa ora è in corso, ma per chiuderla serve un mega cachet" si legge su Dago a proposito della possibile presenza di Belen nella prossima edizione del dance show di Rai1 condotto da Milly Carlucci che in passato l'avrebbe già cercata ma senza risultati, dal momento che la showgirl aveva preferito il salotto di Mara Venier per raccontarsi nella sua ormai famosa intervista a Domenica In. A questa indiscrezione si aggiunge poi il dettaglio riportato da Alberto Dandolo nella rubrica di Oggi "Forse non tutti sanno che", secondo cui Ballando con le stelle potrebbe non essere l'unica esperienza in Rai prevista per la showgirl ormai fuori dai circuiti Mediaset: "Il contratto con la Rai prevederebbe anche la sua presenza (con un ruolo cucito su misura per lei) in un famoso contenitore della rete ammiraglia".

Gli indizi su un presunto ritorno in tv come concorrente di Ballando con le stelle circolano da giorni, seminati dalla stessa Belen che si è mostrata durante delle lezioni di danza che ha cominciato a seguire diverse settimane fa. Adesso la rincorsa di queste ultime indiscrezioni avallano i sospetti che, se confermati, renderebbero Belen a tutti gli effetti un volto Rai, la stessa azienda in cui da anni è ormai di casa l'ex marito Stefano De Martino.