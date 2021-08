Belen in bikini a 20 giorni dalla nascita di Luna Marì è stupenda

Su Instagram la showgirl ha pubblicato un selfie allo specchio mentre indossa un bikini bianco a meno di un mese dalla nascita della piccola Luna Marì. “Belu”, incurante delle critiche, è già tornata in forma e ha ripreso subito a lavorare

Lo aveva già detto mamma Veronica, dopo le prime foto di Belen Rodriguez subito in forma dopo la gravidanza e il parto della piccola Luna Marì: "Che genetica!". L'ultima foto pubblicata dalla showgirl argentina su Instagram conferma. Gli haters l'attaccheranno anche stavolta?

Belen in bikini a 20 giorni dal parto

La conduttrice 36enne ha condiviso nelle Instagram Stories uno scatto davanti allo specchio venti giorni dopo la nascita della bambina avuta dal compagno Antonino Spianalbese. Un bikini bianco e un selfie per mostrarsi in tutto il suo splendore ed esaltare la propria forma fisica.

La showgirl continua a fare la spola tra la provincia di Rovigo e Roma, per le registrazione delle nuove puntate di Tu si que vales. Belen infatti è tornata a lavorare già 12 giorni dopo la nascita di Luna Marì. Una scelta criticata da diverse persone sui social. Sotto a una foto di Belen con la bambina, un'utente aveva commentato: "Hai tanto desiderato questa bambina, un periodo di pausa te lo potevi anche prendere, no?". A quel punto era arrivata la risposta della madre di Belen, la signora Veronica, che aveva replicato: "Prendilo tu, che problemi hai? È un un tuo problema".

Il clan Rodriguez è sempre pronto a fare quadrato intorno a "Belu", che incurante delle critiche, secondo quanto si vede suoi social, sembra proprio raggiante dopo la nascita di Luna Marì. Non passa giorno senza che la neomamma condivida una foto o un video della sua bambina appena nata. Qualche giorno fa la bimba ha conosciuto anche lo zio Jeremias. Emozionatissimo, il fratello di Belen l'ha presa in bracco per la prima volta, mentre la fidanzata Debora Togni lo ha definito "innamorato" di quella nipotina così piccola.