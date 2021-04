Belen, in bikini col pancione, ammicca al suo Antonino: “Ti mangerei”

La showgirl in dolce attesa sfoggia il suo primo bikini sotto al sole di primavera accanto al compagno che condivide con lei un momento di pieno relax

Il primo tepore primaverile è stato accolto con un bel pranzo in terrazzo da Belen, baciata dal sole caldo che ha illuminato le curve dolci della sua gravidanza. La showgirl si è mostrata così ai follower, nella splendida forma di una futura mamma bis valorizzata da un bikini mozzafiato. A condividere con lei il momento di pieno relax è il compagno Antonino, ripreso di fronte a lei mentre è intento a consumare il suo piatto.

“Mangerei senz’altro te” è la didascalia accanto alle immagini che rispecchiano la serenità della coppia, ennesima dichiarazione di un amore che tra qualche settimana sarà suggellato dalla nascita della loro prima figlia, Luna Marie.

Belen difende il suo amore per Antonino

Negli ultimi mesi è capitato spesso che Belen venisse criticata per la storia d'amore con Antonino Spinalbese, nata pochi mesi dopo la separazione da Stefano De Martino. Critiche diventate ancora più feroci da quando la showgirl ha annunciato di aspettare un figlio dal compagno. “La cosa che mi dà più fastidio è leggere 'cambi uomini come mutande'. Volevo precisare che io le mutande le cambio più spesso. La mia vita privata, con chi scelgo si stare, con chi scelgo di passare la mia vita, sono assolutamente fatti miei”, ha sbottato la showgirl contro gli haters più feroci, autori di commenti fuori luogo a corredo di una foto che la mostrava in ascensore con il padre di sua figlia.