Belen rompe il silenzio su Bruno Cerella dopo le foto galeotte

Insieme a una festa e poi a casa di lui, per riemergere il mattino dopo. Le foto di Belen Rodriguez e Bruno Cerella - pubblicate su Chi - non lascerebbero nessuno spazio ai dubbi, eppure la diretta interessata smentisce il flirt.

Non ci sarebbe nessun nuovo fidanzamento all'orizzonte per la showgirl argentina dopo la rottura con Elio Lorenzoni. A spegnere ogni rumors è proprio Belen, che nelle storie Instagram stronca il gossip sul nascere postando una foto mano nella mano con qualcuno di cui lei stessa svela l'identità. "Fidanzata? Sì, con mio figlio. Ecco" scrive, mettendo a tacere le voci che circolavano da qualche giorno.

Nella vita di Belen non c'è nessuno in questo momento, se non i figli (o almeno questo è quello che sostiene lei). Ed è proprio la famiglia la sua priorità e ciò che le dà la forza dopo l'ennesima delusione in amore. Nonostante tutto, però, la showgirl non smette di sognare e di credere che anche per lei arriverà il compagno giusto. O tornerà, chissà...