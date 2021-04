Belen ospite di ‘Canzone segreta’ con (quasi) tutta la famiglia: il motivo dell'assenza di mamma Veronica

La signora Rodriguez ha rivelato ai fan la ragione per cui non ha potuto presenziare sul palco di Rai Uno per l'emozionante sorpresa alla figlia

Serata densa di emozioni per Belen, ospite dello show di Rai1 ‘Canzone segreta’ che nella puntata di venerdì 9 aprile ha organizzato per lei una sorpresa indimenticabile grazie al supporto della sua famiglia.

Accomodata sulla poltrona simbolo del programma condotto da Serena Rossi, la showgirl ha assistito alla performance preparata per lei con la complicità di papà Gustavo e dei fratelli Cecilia e Jeremias, accompagnati dalla voce emozionante di Syria e dell’amica Laura Chiatti che per lei hanno cantato le canzoni del cuore ‘Gracias a la vida’ e ‘Una lunga storia d’amore’. Assente dalla scena televisiva, ma presente con il pensiero mamma Veronica Cozzani, che sui social ha dedicato un post all’emozionante momento televisivo rispondendo a chi le ha chiesto perché non ci fosse anche lei sul palco.

Perché la mamma di Belen non ha potuto presenziare a ‘Canzone segreta’

“Mamma mia! Mi hai fatto piangere!”, ha scritto la signora Rodriguez a corredo del video trasmesso da Rai Uno che mostrava la sua Belen in lacrime mentre sfilavano sul palco alcune delle persone più importanti della sua vita. Tanti i fan che si sono congratulati con lei per la splendida famiglia sempre così unita e affiatata e a chi le ha chiesto come mai proprio lei fosse assente dalla scena, Veronica Cozzani ha risposto spiegando di essere rimasta con il nipotino Santiago, impegnato con la didattica a distanza.

“Io con Santi! On Line con la scuola!”, la replica di nonna Veronica, di recente decantata nel suo ruolo di nonna da Belen, durante l’intervista rilasciata a Mara Venier a ‘Domenica In’. Un compito che presto raddoppierà, vista l’imminente nascita della seconda figlia di Belen frutto dell’amore per il compagno Antonino Spinalbese accolto con grande affetto dai famigliari che a lui hanno riservato parole piene di stima proprio durante lo show di Serena Rossi. “Antonino è l'uomo che le ha fatto ritrovare la felicità, la rende una donna sicura”, ha detto del cognato Cecilia; “Lui è ben integrato nella nostra famiglia, ormai ha capito come funzioniamo", le ha fatto eco Jeremias.

Un momento pieno di gioia per la coppia e tutta la famiglia Rodriguez, in trepidante attesa della nascita della piccola Luna Marie, nome che Belen ha spiegato essere stato scelto proprio dal fratello maggiore Santiago: “Ha scelto lui Luna, poi io ho aggiunto Marie per dare un “tocco poetico”, ha confidato a Serena Rossi.