"Belen, con i capelli corti sembri un elfo": la replica della showgirl fa il pieno di like

A leggere i commenti e a vedere la cifra di like che in poche ore è comparsa in riferimento al post, si può decisamente constatare che il nuovo look sfoggiato da Belen abbia riscosso un successo notevole tra i suoi follower. Con un taglio di capelli cortissimo caratterizzato da una frangia-ciuffo che cade sullo sguardo magnetico, la showgirl ha sorpreso tutti mostrando un'immagine di sé diversa ma comunque bellissima, proposta in una raccolta di scatti completata dalla poesia "L'hai amata, vero?" di Charles Bukowski.

Tanti i complimenti per questa Belen così meravigliosamente rinnovata ma, per quanto il dubbio che si tratti di una parrucca e non di un azzardo effettivamente reale, c'è stato anche chi si è spinto verso un paragone non proprio in linea con quelli più positivi. "Sembri un elfo" è stata l'osservazione comparsa nella sfilza di complimenti e, oltre a chi ha obiettato sul paragone, è arrivata anche la diretta interessata a dire la sua, riscuotendo oltre 1600 like per la sua elegante risposta. "Adoro gli elfi", ha risposto Belen, a conferma di un proposito che lei stessa si prefigge da tempo e che la induce ad amarsi, a non curarsi dei giudizi degli altri e a essere in pace con le persone.

Stando alle ultime foto pubblicate da Gente, tra queste rientra anche l'ex marito Stefano De Martino, con cui Belen ha ritrovato una certa serenità dopo le tensioni degli ultimi mesi, per il bene di tutti ma soprattutto per quello del figlio Santiago che il 9 aprile compirà 11 anni.