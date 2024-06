Belen cambia casa: le foto con il nuovo fidanzato Angelo Galvano (e l'attico dove lui "sarà il benvenuto")

La serenità di Belen Rodriguez si percepisce da un accenno di sorriso catturato nelle ultime foto del settimanale Chi: mano nella mano con Angelo Edoardo Galvano, il misterioso e riservatissimo uomo che da qualche mese è accanto a lei, la showgirl sembra andare incontro felice verso una nuova fase della sua vita sentimentale, ma non solo.

Il servizio del magazine in edicola questa settimana racconta che Belen è prossima a cambiare la sua casa e sarà l'attico di un palazzo di Milano ancora in costruzione il nuovo "nido di famiglia" scelto per lei, per il figlio Santiago avuto dall'ex marito Stefano De Martino (anche lui in fase di trasloco), per la figlia Luna Marì (nata dalla relazione con Antonino Spinalbese) e chissà se anche per il nuovo compagno... Per quanto la relazione con Angelo Edoardo Galvano sia iniziata da poco, infatti, il legame pare già molto solido, segnato stavolta dalla totale "invisibilità" social della coppia che fino a ora non ha mai postato nulla sui social. "Questa volta Belen vuole gestire la relazione senza troppi proclami" si legge su Chi che, raccontando della coppia ripresa mentre esce dalla casa vecchia per visitare quella nuova non tanto distante, aggiunge che lì Angelo "sarà il benvenuto".

Chi è Angelo Edoardo Galvano, il nuovo fidanzato di Belen

34 anni, originario della Sicilia ma residente a Milano, Angelo Edoardo Galvano è un esperto in tecnologie sostenibili, ingegnere impegnato nel settore energetico. La storia con Belen è nata poco dopo la fine della relazione di lei con Elio Lorenzoni (oggi sereno con un'altra donna) e l'uomo è già entrato in famiglia: risalgono a qualche tempo fa, infatti, le foto di lei con i figli e Angelo, appunto, ripresi insieme durante una gita fuori porta. A breve ci sarà il matrimonio della sorella Cecilia ed è da vedere se sarà quella l'occasione in cui Belen ufficializzerà anche con un solo scatto social la sua nuova relazione.