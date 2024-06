Belen Rodriguez, le prime immagini della nuova casa. Il video

Belen Rodrgiuez presto cambierà casa. L'influencer ha infatti acquistato un nuovo appartamento. A marzo sui social Rodriguez aveva dato la bella notizia ai suoi follower: "Ho comprato casa nuova! Dopo 13 anni mi trasferisco proprio di fronte. Sono molto felice sì!". E oggi, dopo mesi di quasi totale silenzio in merito (se non per le immagini del settimanale Chi che l'hanno immortalata insieme al nuovo compagno proprio mentre entravano nel palazzo), Belen ha condiviso il reel realizzato dallo studio d'arredamento che seguirà la rifinitura degli ambienti.

A svelare un dettaglio non da poco è la stessa Rodriguez: "Stanno pensando a un po' di cose per la mia nuova casa. Non vedo l'ora", ha scritto in una storia Instagram taggando l'architetta che si occuperà del progetto e lo studio di interior design. Ma a catturare l'attenzione è l'hashtag "supplied" che tradotto vuol dire "fornito". In questo caso Belen ha dovuto mettere tale indicazione perché per il lavoro di questi professionisti non pagherà, o meglio li pagherà in visibilità e non in denaro. L'hashtag viene usato quando un prodotto o, in questo caso delle competenze, viene fornito o donato all’influencer in cambio di visualizzazioni (e quindi condivisioni sul suo profilo). Questo non per forza vuol dire che Rodriguez non pagherà le varie aziende da cui deciderà di acquistare il mobilio, ma anche in quel caso staremo a vedere se ci saranno altre collaborazioni "supplied" o magari "gifted" (regalate).